Coronavirus, il Tar respinge la richiesta delle discoteche di riaprire: "Grave epidemia in atto"

19 agosto 2020

Le discoteche resteranno chiuse. La sentenza del Tar del Lazio ha respinto il ricorso dell'associazione dei gestori Silb-Fipe e detto "no" alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza con la quale il 16 agosto scorso il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiuso i locali da ballo, con obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dalle 18 alle 6. L'udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso è stata fissata il 9 settembre. "Nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio - si legge nella motivazione del giudice -, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all'interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto" e "tale interesse costituisce l'oggetto primario delle valutazioni dell'Amministrazione".

