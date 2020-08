Viviana Parisi e Gioele Mondello, "lei non è morta subito". Ipotesi: agonia di qualche ora dopo "l'ultimo disperato salto"?

19 agosto 2020 a

a

a

Quello di Viviana Parisi è un caso di omicidio/suicidio? Il ritrovamento di resti umani compatibili con il corpo di suo figlio Gioele Mondello potrebbe riaccende una pista di questo tipo. I resti sono stati ritrovati a poche centinaia di metri dal traliccio dove lo scorso 8 agosto è stata trovata la donna, e se sono quelli del bimbo di 4 anni, la domanda, drammatica, è sul tavolo: Viviana, già fragile psicologicamente e in forte stato di choc per l'incidente d'auto appena avuto, ha ucciso il figlio nascondendolo nella vegetazione e si è poi buttata dal traliccio?

Viviana Parisi, non è andata come si credeva. "Incidente molto grave, auto ribaltata". Fuga con Gioele, una svolta decisiva

L'autopsia non ha dato un risultato netto e definitivo: la 43enne ha avuto un'emorragia legata alle lesioni alla colonna vertebrale e alle fratture costali, segno, scrive Repubblica, di un possibile "ultimo disperato lancio" dal traliccio su cui però non ci sono impronte digitale perché realizzato in un materiale particolare. L'unica certezza, è che Viviana non è morta subito ma dopo un'agonia di qualche ora. Se qualcuno l'avesse vista o fosse arrivato sul posto prima dopo le segnalazioni dei testimoni dell'incidente, forse almeno lei sarebbe ancora viva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.