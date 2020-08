Cortina d'Ampezzo, torna The Queen of Taste: Regina delle Dolomiti e del gusto

18 agosto 2020 a

Il 12 e13 settembre 2020, The Queen Of Taste: due giornate dedicate alla cucina gourmet e ai prodotti enogastronomici del territorio. Ormai giunto alla sua quarta edizione, il The Queen of Taste è l’appuntamento dedicato al mondo food, principe della stagione estiva di Cortina d’Ampezzo. Un vero e proprio festival, organizzato dall’Associazione Cortina For Us, con l’obiettivo di promuovere la tradizione culinaria ampezzana, rivisitandola in chiave gourmet grazie alla partecipazione dei migliori Chef locali e non solo.

Anche quest’anno non mancherà il tanto amato StrEat Chef, combinazione dei concetti “street” e “eat”, in grado di fondere il tema, sempre di tendenza, dello street food, ma con la classe l’eleganza tipica della Regina delle Dolomiti. L’appuntamento è per sabato 12 settembre, ore 17.30, presso la pasticceria Alverà (P.zza Fratelli Ghedina 14). Qui i partecipanti alla manifestazione riceveranno i braccialetti identificativi e verranno divisi in gruppi. Navette esclusive condurranno gli ospiti in un vero e proprio viaggio di sapori le cui prestigiose tappe saranno: Baita Fraina,

Villa Oretta e Lago Scin, per riportarli poi alla pasticceria Alverà dove verrà

servito il dessert.

Lo Chef Team Cortina, formato dai 10 Chef che insieme a Cortina For Us organizzano la manifestazione, comprende nomi, esperienze e culture culinarie differenti, tutti di grandissimo valore, ecco i nomi dei protagonisti della giornata di sabato: a Villa Oretta, oltre lo Chef resident Luigino Anzanello, sarà presente Fabio Pompanin (Ristorante al Camin), Roberto Piccolin (Ristorante Ariston) e, da esterno, lo Chef stellato Renzo Dal Farra, della Locanda San Lorenzo. A Baita Fraina, oltre a Luca

Menardi suo Executive Chef, ci saranno Luigi Dariz (Ristorante da Aurelio) e Chris Oberhammer (Ristorante Tilia), anche lui una stella Michelin. Infine a Lago Scin, oltre al patron Carlo Festini, anche lo stellato Graziano Prest (Ristorante Tivoli) e Nicola Bellodis (Ristorante Rio Gere).

Le navette, dei bus da 25/30 posti forniti da Cortina Express, faranno sì che tutti gli ospiti girino le tre location a rotazione, per poi farli arrivare insieme al dessert presso la pasticceria Alverà, dove ad accoglierli troveranno i maestri pasticceri Massimo Alverà e Stefano Zizzola insieme a Michel Oberhammer (La Cave), pronto a preparare il cocktail dei saluti.

Domenica, invece, si cambia stile con lo StrEat Lunch! Come da tradizione, verrà allestita in Corso Italia una grande tavolata imperiale per un pranzo esclusivo, a posti limitati. Il menù, quest’anno a tema zafferano, prevede la degustazione di portate ricercate, ideate da più Chef che si daranno il cambio ai fornelli, che per questa edizione saranno gli Executive di Villa Oretta, Rio Gere, Baita Fraina, Tivoli e del Ristorante da Aurelio, mentre agli abbinamenti enogastronomici ci penserà il patron di La Cave. Insomma, un pranzo servito, un evento unico nel suo genere, che

saprà certamente rispettare le regole “base” del distanziamento sociale.

L’iscrizione per entrambe le giornate è obbligatoria. Basterà andare sul sito

ufficiale dell’evento: https://thequeenoftaste.it e in pochi secondi si riceverà la conferma della propria prenotazione. StrEat Chef, sabato 12 settembre: € 80,00 a testa; StrEat Lunch, domenica 13 settembre: € 100,00 a coperto (NB. 80 posti a sedere). Sponsor di questo gustoso weekend: San Benedetto, Coppini Arte Olearia, Zafferano, Frescobaldi e Lavazza. Premium Partner: UnipolSai Zandonella Assicurazioni.

Ma non è finita qui! L’edizione 2020, spinta anche dalle limitazioni causate dalla pandemia da COVID19, ha visto aggiungersi un appuntamento in più rispetto alla sua due giorni in giro per Cortina: una web serie online dedicata alla cucina. Uno Chef ampezzano cucinerà in diretta, con un ospite VIP. La preparazione del piatto sarà semplice, alla portata di tutti e quindi replicabile dagli spettatori. I personaggi saranno ospiti nelle cucine dei ristoranti del territorio e prepareranno una specialità

insieme al “padrone di casa” chiacchierando su vari argomenti di attualità

intrattenendo così gli utenti online. Prima puntata: Sofia Goggia, campionessa olimpica di sci alpino, con Fabio Pompanin, del ristorante Al Camin. Scoprite come seguire la web serie attraverso i canali social della manifestazione:

L’associazione Cortina For Us, attiva da oltre 6 anni, è composta da commercianti, imprenditori, artigiani e liberi professionisti del territorio, uniti nel desiderio di fare da collante fra le diverse realtà locali. I soci, tutti volontari, si occupano da sempre di ideare, organizzare eventi che promuovano la Regina delle Dolomiti.

