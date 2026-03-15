Chi è Andrea Kimi Antonelli: quando fu scartato dalla Ferrari (e le voci su quella decisione)

Partiamo dalla certezza: il 15 marzo 2026 è già una data indimenticabile per il motorsport italiano. A Shanghai, al volante della Mercedes, il talento bolognese ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, completando un fine settimana impeccabile dopo aver centrato anche la pole position il giorno prima, impresa che lo ha reso il più giovane di sempre a riuscirci. Un successo che spezza un'attesa infinita per l'Italia: quando vinse Fisichella in Malesia, nel 2006, Antonelli non era ancora nato.

Un italiano torna a vincere in Formula 1 vent'anni dopo Giancarlo Fisichella : l'eroe azzurro è Andrea Kimi Antonelli , che ha firmato una strepitosa impresa e il Gp perfetto in Cina. Emozione pura, brividi, per il 19enne che ora può, anzi deve, sognare in grande. Ma chi è Kimi Antonelli? Da dove arriva? Quando la Ferrari se lo è lasciato sfuggire?

Sul podio, per il giovanissimo bolognese, è arrivata la consapevolezza di aver già riscritto una pagina importante: "Un sogno che si realizza", ha detto dopo il traguardo. Andrea Kimi Antonelli, nato a Bologna il 25 agosto 2006, è da tempo considerato uno dei prospetti più luminosi dell'automobilismo europeo. La passione per i motori lo accompagna fin dall'infanzia e i primi squilli sono arrivati nei kart, terreno in cui ha collezionato titoli e risultati di rilievo, attirando molto presto gli osservatori dei grandi team.

Da lì la scalata è stata rapidissima. Il passaggio alle monoposto lo ha visto imporsi nelle categorie giovanili con una continuità rara per età e personalità. Tra Formula 4 e Formula Regional European Championship, Antonelli ha mostrato velocità, freddezza e una maturità fuori dal comune, qualità che hanno convinto la Mercedes a investire su di lui come uomo immagine del proprio futuro.