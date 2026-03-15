Kimi Antonelli, dopo la vittoria quel pazzesco team-radio che spiega tutto

Pazzesco, strepitoso Andrea Kimi Antonelli: 20 anni dopo Giancarlo Fisichella, un italiano torna sul gradino più alto del podio. Lo fa a 19 anni con la sua Mercedes, in Cina, tenendosi dietro il compagno di squadra George Russell e le due Ferrari, Lewis Hamilton terzo (primo podio in Ferrari) e Charles Leclerc quarto. E ora, Kimi, è obbligato a sognare in grande. In grandissimo.

Ovviamente, per il giovanissimo pilota bolognese l'emozione è stata dirompente. Negli ultimi giri un lungo, una frenata che ha fatto venire i brividi a tutta Italia. Poi la tensione e l'esplosione di gioia: vittoria! "My son", gli sussurra in team-radio Toto Wolff, team-principal della Mercedes che già dall'anno scorso aveva scelto su Kimi, una decisione che gli attirò anche qualche critica ma che oggi appare perfetta. "My son", figlio mio insomma.

Gioia pura. Emozione in filigrana. E tutta quella emozione la si è percepita sempre in team-radio: prima di esultare, un lungo silenzio, quello di Kimi. Un lungo silenzio dovuto alle lacrime che sgorgavano dietro a quel casco. Le lacrime di gioia di un trionfo dolcissimo. Di una prima pagina di una storia che potrebbe rivelarsi meravigliosa...

