Jannik Sinner, "dipende da come mi sento": allarme prima della finale a Indian Wells?

Il ragazzo di San Candido porta a casa una semifinale di grande spessore e si regala l'atto conclusivo del torneo, confermando l'eccellente stato di forma dopo un avvio di stagione con qualche tormento. Dopo la semifinale raggiunta agli Australian Open e i quarti di finale di Doha, Sinner compie un altro passo in avanti e centra un risultato mai ottenuto prima nel deserto californiano.

Nel dopogara, ai microfoni dell'Atp Tour, l'azzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione: "È un grande traguardo. Arrivare in finale per la prima volta significa molto per me. È la terza volta che gioco una semifinale qui, quindi sono molto contento". Poi ha aggiunto: "Ora vediamo cosa ci riserva il futuro. Certo, la prossima sarà una prova molto dura, ma sono estremamente felice. Siamo migliorati questa settimana, in questo torneo, e per me questa era la cosa più importante".

Sinner ha quindi analizzato la sfida vinta contro il tedesco: "Ho giocato benissimo. Sascha non ha giocato molto bene oggi, a mio parere. L'ho breakkato un paio di volte nel primo set, il che mi ha dato la fiducia per continuare, e ho servito bene nei momenti importanti".