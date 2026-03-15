Jannik Sinner, "dipende da come mi sento": allarme prima della finale a Indian Wells?

Un Jannik Sinner tostissimo, concreto, inarrestabile liquida Alexander Zverev in due set e conquista per la prima volta in carriera la finale al Master 1000 di Indian Wells. Nella finalissima incrocerà le racchette con Daniil Medvedev, il quale ha battuto a sorpresa Carlos Alcaraz.
Il ragazzo di San Candido porta a casa una semifinale di grande spessore e si regala l'atto conclusivo del torneo, confermando l'eccellente stato di forma dopo un avvio di stagione con qualche tormento. Dopo la semifinale raggiunta agli Australian Open e i quarti di finale di Doha, Sinner compie un altro passo in avanti e centra un risultato mai ottenuto prima nel deserto californiano.
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Nel dopogara, ai microfoni dell'Atp Tour, l'azzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione: "È un grande traguardo. Arrivare in finale per la prima volta significa molto per me. È la terza volta che gioco una semifinale qui, quindi sono molto contento". Poi ha aggiunto: "Ora vediamo cosa ci riserva il futuro. Certo, la prossima sarà una prova molto dura, ma sono estremamente felice. Siamo migliorati questa settimana, in questo torneo, e per me questa era la cosa più importante".
Sinner ha quindi analizzato la sfida vinta contro il tedesco: "Ho giocato benissimo. Sascha non ha giocato molto bene oggi, a mio parere. L'ho breakkato un paio di volte nel primo set, il che mi ha dato la fiducia per continuare, e ho servito bene nei momenti importanti".
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Infine, l'altoatesino ha svelato l'approccio tattico al match: "C'era un piano di gioco prestabilito prima della gara, ma dipende anche da come mi sento. Penso che la chiave sia stata proprio questa, cercare di variare. Ogni partita contro di lui è molto dura, una dura prova, quindi sono contento di affrontarlo. Era un incrocio che aspettavo con impazienza", ha concluso Sinner.