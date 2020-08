Sardegna, focolaio al Billionaire di Flavio Briatore: "Dipendenti positivi", le ipotesi su chi è "l'untore"

21 agosto 2020 a

Sei dipendenti del Billionaire di Porto Cervo sono risultati positivi al coronavirus. E così il locale di Flavio Briatore, che è uno dei più esclusivi della Costa Smeralda in Sardegna, all’improvviso si ritrova ad essere un nuovo focolaio. Il direttore Roberto Pretto ha immediatamente avvisato camerieri, cuochi, lavapiatti, barman e addetti alla sicurezza: sono tutti in isolamento in attesa di istruzioni dall’unità di crisi sanitaria regionale. Finora sono stati eseguiti pochi tamponi, quindi si teme che il numero dei contagiati possa salire nelle prossime ore: sono più di cento i dipendenti del Billionaire.

Ma com’è potuto accadere che un locale così attento nel far rispettare tutte le misure di sicurezza anti-Covid sia finito in questa situazione? Le ipotesi della prima ora sono diverse: al Billionaire è passata la comitiva di Roma diventata famosa in qualità di super-diffusore del virus tra Sardegna e Lazio. Ma non è escluso che il contagio sia nato proprio tra i dipendenti, visto che ad inizio agosto il locale aveva usufruito di una decina di ragazzi in più provenienti da un’agenzia privata per aumentare la forza lavoro.

