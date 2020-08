Viviana Parisi, il marito e il video sulle ricerche: "Così stavano cercando mio figlio Gioele?"

21 agosto 2020 a

“Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare… lo stavano cercando così mio figlio?”. È la denuncia di Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele e marito di Viviana Parisi. Nella mattinata del 19 agosto sono stati ritrovati i resti del bambino di 4 anni nel bosco di Caronia: in tanti si chiedono perché ci siano volute oltre due settimane da quel maledetto 3 agosto per giungere alla scoperta del corpo, che tra l’altro non era molto distante da quello della madre.

Ora il padre sta alimentando la polemica con un video in cui si vede un operatore tv che segue e riprende un militare impegnato nelle ricerche: solo che non sta cercando veramente. La spiegazione più logica è che siano pochi secondi organizzati a favore di telecamera e che non siano davvero andate così le ricerche, ma ogni dubbio è lecito. Tra l’altro Daniele Mondello aveva già dimostrato di non essere molto convinto dai metodi adottati: “Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti fanno sorgere dei dubbi. La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia”.

