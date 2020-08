Migranti, il sindaco Pd di Trapani dice no allo sbarco della nave quarantena. Salvini: "Solidarietà"

21 agosto 2020 a

a

a

La situazione migranti in Sicilia è fuori controllo e anche i sindaci del Pd si ribellano. A Trapani, il primo cittadino Giacomo Tranchida ha rifiutato di concedere lo sbarco alla nave quarantena usata per gli immigrati, mentre a Lampedusa l'hotspot è affollato da 1.400 ospiti (capienza prevista era 190) nelle ultime 24 ore sono sbarcati 526 migranti. Un conto impossibile da sostenere.

Salvini porta in tribunale Conte: coronavirus e migranti, l'accusa più grave

"Totale solidarietà al sindaco - fa sapere Matteo Salvini - . Un gesto coraggioso, soprattutto perché il sindaco non ha esitato a polemizzare con il suo Pd che - da Roma - pretende di calpestare i territori. Il Viminale è in stato confusionale - continua il leader della Lega, ex ministro degli Interni - e il Pd si conferma nemico dei cittadini: non trasformeranno la Sicilia e tutta Italia nel campo profughi e nel lazzaretto d’Europa". "Il 3 ottobre - conclude Salvini riferendosi al processo Gregoretti che lo vede imputato - andrò in tribunale a Catania a testa alta, perché sono orgoglioso di aver difeso i confini".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.