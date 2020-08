Coronavirus, bollettino: aumentano i nuovi casi, record dal 14 maggio. Tamponi e ricoveri, le due chiavi

21 agosto 2020 a

a

a

Continua a salire la curva dei contagi. Il bollettino di venerdì 21 agosto rilasciato dal ministero della Salute attesta 947 nuovi casi su 71.996 tamponi (circa 6mila in meno rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 845): i deceduti ammontano a 9 mentre i guariti a 274. Il numero di casi giornalieri è il più alto dal 14 maggio: allora gli infetti erano stati 992. Gli attualmente positivi sono saliti a 16.678, ma la notizia migliore è che la stragrande maggioranza si trova in isolamento domicilio (15.690): non va però trascurato il leggero aumento dei ricoverati in ospedale con sintomi (919, +36), mentre il numero dei pazienti in terapia intensiva rimane stabile (69, +1). Per quanto riguarda le regioni, in tre è stata registrata la tripla cifra in termini di contagio: guida la Lombardia con 147 casi, seguita da Lazio (137) e Veneto (116). Poi c’è uno stuolo di regioni in doppia cifra: Emilia Romagna (82), Toscana (79), Campania (67), Sicilia (44), Sardegna (42), Piemonte (39), Friuli (36) Puglia (35), Abruzzo (23), Umbria (22), Liguria (21) e Marche (17). A contagio zero solo la Basilicata e la Valle d’Aosta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.