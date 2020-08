Viviana Parisi, i droni hanno avvistato il corpo il giorno della scomparsa: "Nessuno se n'è accorto"

24 agosto 2020 a

Continuano spedite le indagini per risolvere il giallo di Caronia, legato alla morte di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele Mondello. La Procura di Patti ha ritenuto necessario acquisire le immagini riprese dai droni dei Vigili del fuoco durante le ricerche e ha affidato ad un proprio consulente geologo forense il compito di rivedere ed esaminare uno ad uno i relativi fotogrammi. Dai quali sembrano emergere elementi utili alle indagini: “Dall’esame dei fotogrammi - ha dichiarato Angelo Vittorio Cavallo, il procuratore capo che coordina le indagini su Viviana e Gioele - il consulente verificava che già alle 10.15 circa del mattino del 4 agosto era visibile ai piedi del traliccio il corpo della donna, verosimilmente nella identica posizione in cui qualche giorno dopo veniva ritrovato”. Nessuno si è però accorto. Per quanto riguarda invece il bambino di 4 anni è attualmente in corso l’elaborazione di migliaia di ulteriori fotogrammi ripresi dai droni nei giorni delle ricerche: “Al momento ad un primo studio non si evidenzia la presenza del corpo di Gioele vicino a quello della madre. In ogni caso ulteriori elementi dovranno essere ricavati dal necessario successivo approfondimento, ricorrendo a tutti i possibili strumenti tecnici diretti all’analisi dei medesimi fotogrammi”.

