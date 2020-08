Coronavirus, bollettino: nuovi casi e tamponi, il dettaglio decisivo. Continuano a salire i ricoveri

24 agosto 2020 a

Cala leggermente la curva dei contagi giornalieri, ma soltanto perché come al solito di domenica vengono eseguiti meno tamponi. Sono oltre 21mila i test mancanti rispetto alle 24 ore precedenti, quindi non è propriamente corretto parlare di casi che scendono: in realtà la percentuale di contagiati rispetto ai tamponi si è alzata (è il 2%). Comunque i freddi numeri parlano di 953 nuovi casi a fronte di soli 4 decessi e 192 guariti: da tenere d’occhio il numero dei ricoveri (+74), che sta iniziando a crescere sensibilmente, anche se per ora la mortalità e la gravità del virus sembra ai minimi storici. Infatti dei 19.195 attualmente positivi la stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare (18.085): i ricoverati con sintomi sono 1.045, mentre quelli in terapia intensiva soltanto 65. Per quanto riguarda le regioni, preoccupa la diffusione su tutto il territorio nazionale: al Sud non è mai stato così esteso e ci sono ben cinque regioni in tripla cifra di contagio. Guida il Lazio con 146, seguito da Emilia Romagna (116), Veneto (116), Campania (116), Lombardia (110). Senza dimenticare la Sardegna che pure ha il suo bel da fare con 95 nuovi casi.

