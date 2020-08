Coronavirus, bollettino: scendono i nuovi casi, ma occhio alla percentuale dei sintomatici

25 agosto 2020 a

Scendono per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di coronavirus in Italia. Il bollettino del ministero della Salute di martedì 25 agosto parla di 878 contagiati, 4 morti e 353 guariti nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 953 i casi, tra l’altro con circa 20mila tamponi in meno rispetto a quelli eseguiti nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono saliti a 19.714, ma la stragrande maggioranza si conferma in isolamento domiciliare (18.590): sono stabili i numeri ospedalieri, con i ricoverati con sintomi che sono 1.058 (+13) e quelli in terapia intensiva 66 (+1). Ciò conferma che tra i nuovi casi la percentuale di asintomatici è cresciuta rispetto a qualche mese fa, tuttavia risulta che il 28% dei contagi a metà agosto presenta comunque una sintomatologia, anche se spesso lieve: un dato che non deve far abbassare la guardia, soprattutto dopo quello che sta succedendo con Flavio Briatore, il focolaio del Billionaire e i rientri dei vacanzieri. Per quanto riguarda le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è il Lazio (143): seguono Campania (138), Lombardia (119) e Veneto (119).

