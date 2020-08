Nello Musumeci, sui migranti la prima vittoria sul Viminale: trasferiti mille clandestini da Lampedusa

27 agosto 2020 a

Una prima vittoria per Nello Musumeci: i migranti iniziano a venire trasferiti fuori dalla Sicilia. Il Viminale ha fatto ricorso al Tar contro l'ordinanza del governatore che fissava alle 24 di venerdì scorso il termine per lo sgombero "per motivi sanitari" degli hotspot e dei centri di accoglienza dell'isola, imponendo la redistribuzione dei migranti nei centri del resto d'Italia. Una impasse durata alcuni giorni, ma a fronte di possibili ripercussioni legali il Ministero degli Interni ha dato il via libera agli sgomberi: si parte con 850 nordafricani ospitati dall'hotspot al collasso di Lampedusa, imbarcati sulle navi-quarantena Azzurra e Aurelia, a cui si aggiunge il trasbordo di altri 273 migranti dalla Aurelia.

