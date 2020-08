Immigrazione, Matteo Salvini smaschera il governo: ecco cosa accade in queste ore a Lampedusa

27 agosto 2020 a

Nonostante il governo pare fregarsene, gli sbarchi proseguono incessanti. A Matteo Salvini basta un solo video per smascherare le bugie dell'esecutivo che, tramite le parole di Debora Serracchiani a L'Aria Che Tira, va in giro dicendo che gli arrivi da Tunisi sono diminuiti. Niente di più sbagliato. Nel filmato rilanciato dal leader della Lega si vede un altro barchino arrivare sulle coste di Lampedusa.

Una situazione fuori controllo già denunciata dal governatore della Sicilia Nello Musumeci che ha inviato al governo un'ordinanza affinché centri di accoglienza e hotspot al collasso vengano chiusi. "Ne ho le palle piene di clandestini, spacciatori e delinquenti. In Italia si entra se si ha permesso - ha detto Salvini ad Albano laziale -. Se pensano, a furia di denunce, processi e minacce di arresto, di mettere paura a me e alla Lega hanno trovato l’uomo e il partito sbagliato". E poi in calce al video su Twitter: "Questo non lo vedrai in tv".

