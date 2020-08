Viviana Parisi, svolta nel caso: "Gioele gravemente ferito durante l'incidente", indiscrezione e la prova nel parabrezza

27 agosto 2020 a

a

a

Una svolta nel caso della mote di Viviana Parisi e il figlio. Gioele potrebbe aver infatti subìto un trauma cranico sbattendo la testa nel parabrezza anteriore dell’Opel Corsa, nell’impatto tra l’auto, condotta dalla dj 43enne, e il furgone della ditta autostradale. Il vetro dell’autovettura risulta, secondo l'indiscrezione da ambienti della polizia scientifica, lesionato nella parte lato passeggero. "Se si verifica un incidente e il bambino non è legato al seggiolino, può accadere di tutto" spiega Piero Volpi, primario ortopedico all’Humanitas di Milano e responsabile sanitario dell’Inter al Corriere: "Gli effetti del trauma che può subire un bambino di quattro anni sono tanti e dipendono da due fattori: la posizione del corpo al momento dell’impatto e dalla forza cinetica del trauma stesso che dipende dall’entità del tamponamento e dalla velocità dell’auto al momento dell’incidente".

"Tracce di sangue sulla testa di Gioele". Non è stata Viviana a uccidere il bimbo? Dopo l'autopsia prende quota una pista

A fargli eco anche Annamaria Giannini, professore ordinario di psicologia alla Sapienza di Roma: "Un bambino dell’età di Gioele non poteva stare assolutamente libero in auto. La struttura ossea non ancora sviluppata e il precario equilibrio, vista l’età, può aver determinato un trauma da sbattimento, con conseguenze serie".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.