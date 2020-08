Ponza, il video-choc del motoscafo esploso e la donna sbalzata in aria: le immagini sconvolgenti

28 agosto 2020 a

Secondi terribili quelli passati nel porto di Ponza nella giornata del 26 agosto. A immortalare il tutto ci ha pensato una telecamera di sorveglianza: qui si vede una donna fare tranquillamente rifornimento di carburante. Poi, appena dopo aver passato la pompa al benzinaio, un violento scoppio. La donna viene immediatamente sbalzata in aria mentre l'imbarcazione si incendia. Quella che poteva diventare una tragedia è finita nel migliore dei modi perché la vittima, che ha evitato per poco di urtare la banchina, è finita in mare illesa.

Stessa sorte per la figlia e il marito della donna che si trovavano sulla prua, risparmiata in un primo momento, dalle fiamme. Immediato l'intervento sia degli operatori del vicino traghetto Carloforte, sia del personale che stava facendo rifornimento.

