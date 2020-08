Flavio Briatore e il focolaio di coronavirus al Billionaire, il video rubato: lo staff e i camerieri in festa, una "sagra del contagio"

28 agosto 2020 a

Un video pubblicato su Instagram da Selvaggia Lucarelli rischia di inguaiare non poco Flavio Briatore, mostrando cosa accadeva ogni sera tra i tavoli del Billionaire. Il manager e imprenditore, che è risultato positivo al coronavirus e che sabato verrà dimesso dal San Raffaele, dall'ospedale aveva ribadito che lui e il suo staff avevano rispettato tutte le regole sanitarie previste contro l'epidemia, e che contro la sregolatezza dei clienti (pur a ingresso contingentato) c'è poco da fare.

"Il Billionaire (e non solo il Billionaire) è una discoteca principalmente al chiuso e quindi le precauzione dovevano essere triple - accusa al Lucarelli sui social -. In questo video postato dalla festeggiata i camerieri/animatori (perchè esporre loro e i dipendenti così? Perché far fare loro anche animazione tra i tavoli durante un’epidemia?) non solo hanno la mascherina abbassata ma uno di loro se la abbassa, si infila due dita in bocca e fischia. Poi magari serve la torta o ti porta il bicchiere". "Bisogna partire da qui - conclude Selvaggia, mai tenera con Briatore sul caso Covid -. Poi il resto. Perché non si ammalano per caso 70 persone dello staff".

