Meteo, nuova fase di maltempo: ecco le zone "condannate"

Pioggia in arrivo, ma non dappertutto. La nuova settimana prevede una fase di maltempo al Centro-Sud, mentre il Nord verrà sostanzialmente risparmiato dalle piogge e dalle nevicate. In base alle ultime previsioni dei modelli fisico-matematici - fanno sapere i meteorologi del team di Mario Giuliacci - nella giornata di lunedì 16 marzo le nuvole insisteranno su gran parte del Centro-Sud, con piogge sparse che bagneranno soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
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"Peraltro - si legge ancora -, in gran parte del Sud e Isole sarà anche una giornata ventosa, per venti orientali sullo Ionio, di Tramontana o Grecale sul Basso Tirreno e sui mari attorno alle Isole. Il Nord, come accennato, verrà quasi del tutto risparmiato, fatta eccezione per brevi e isolati piovaschi possibili soprattutto in Friuli e Venezia Giulia. Le temperature invece, in gran parte d'Italia, oscilleranno accorra attorno ai valori normali per il periodo, dal sapore di inizio primavera. Nuvole e piogge saranno protagonisti anche nei giorni successivi".
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Situazione simile, infatti, quella di martedì 17 marzo. Per quel giorno il tempo risulterà in prevalenza soleggiato al Nord, sebbene con il fastidio di qualche nebbia nelle prime ore del giorno. Tempo in miglioramento anche nelle regioni centrali, dove è attesa qualche schiarita. Nuvole invece al Sud e nelle Isole, con piogge che insisteranno praticamente su tutte le regioni meridionali. Previsioni che si ripeteranno anche mercoledì 18, quando gran parte del Centro-Sud e Isole sarà travolta da freddi venti settentrionali che causeranno anche un diffuso calo termico.