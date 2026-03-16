Meteo, nuova fase di maltempo: ecco le zone "condannate"

Pioggia in arrivo, ma non dappertutto. La nuova settimana prevede una fase di maltempo al Centro-Sud, mentre il Nord verrà sostanzialmente risparmiato dalle piogge e dalle nevicate. In base alle ultime previsioni dei modelli fisico-matematici - fanno sapere i meteorologi del team di Mario Giuliacci - nella giornata di lunedì 16 marzo le nuvole insisteranno su gran parte del Centro-Sud, con piogge sparse che bagneranno soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

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"Peraltro - si legge ancora -, in gran parte del Sud e Isole sarà anche una giornata ventosa, per venti orientali sullo Ionio, di Tramontana o Grecale sul Basso Tirreno e sui mari attorno alle Isole. Il Nord, come accennato, verrà quasi del tutto risparmiato, fatta eccezione per brevi e isolati piovaschi possibili soprattutto in Friuli e Venezia Giulia. Le temperature invece, in gran parte d'Italia, oscilleranno accorra attorno ai valori normali per il periodo, dal sapore di inizio primavera. Nuvole e piogge saranno protagonisti anche nei giorni successivi".

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