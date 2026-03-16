Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Meteo, nuova fase di maltempo: ecco le zone "condannate"

lunedì 16 marzo 2026
Meteo, nuova fase di maltempo: ecco le zone "condannate"

2' di lettura

Pioggia in arrivo, ma non dappertutto. La nuova settimana prevede una fase di maltempo al Centro-Sud, mentre il Nord verrà sostanzialmente risparmiato dalle piogge e dalle nevicate. In base alle ultime previsioni dei modelli fisico-matematici - fanno sapere i meteorologi del team di Mario Giuliacci - nella giornata di lunedì 16 marzo le nuvole insisteranno su gran parte del Centro-Sud, con piogge sparse che bagneranno soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Meteo Giuliacci, nuova perturbazione: addio bel tempo, cosa succede nel weekend

Il bel tempo in Italia non durerà ancora per molto: una perturbazione, anche se non particolarmente intensa,...

"Peraltro - si legge ancora -, in gran parte del Sud e Isole sarà anche una giornata ventosa, per venti orientali sullo Ionio, di Tramontana o Grecale sul Basso Tirreno e sui mari attorno alle Isole. Il Nord, come accennato, verrà quasi del tutto risparmiato, fatta eccezione per brevi e isolati piovaschi possibili soprattutto in Friuli e Venezia Giulia. Le temperature invece, in gran parte d'Italia, oscilleranno accorra attorno ai valori normali per il periodo, dal sapore di inizio primavera. Nuvole e piogge saranno protagonisti anche nei giorni successivi".

Meteo, che primavera sarà: temperature e pioggia, cosa svelano i modelli

Si avvicina la primavera. Ma che tempo farà? Una risposta arriva dal sito del colonnello Mario Giuliacci, che si ...

Situazione simile, infatti, quella di martedì 17 marzo. Per quel giorno il tempo risulterà in prevalenza soleggiato al Nord, sebbene con il fastidio di qualche nebbia nelle prime ore del giorno. Tempo in miglioramento anche nelle regioni centrali, dove è attesa qualche schiarita. Nuvole invece al Sud e nelle Isole, con piogge che insisteranno praticamente su tutte le regioni meridionali. Previsioni che si ripeteranno anche mercoledì 18, quando gran parte del Centro-Sud e Isole sarà travolta da freddi venti settentrionali che causeranno anche un diffuso calo termico

Qui le previsioni dettagliate del team di Mario Giuliacci

tag
meteo
mario giuliacci

Modelli e previsioni Meteo, la condanna dall'indice NAO: Pasqua rovinata dalla pioggia?

Meteo Giuliacci Meteo Giuliacci, nuova perturbazione: addio bel tempo, cosa succede nel weekend

Occhi al cielo Meteo, che primavera sarà: temperature e pioggia, cosa svelano i modelli

ti potrebbero interessare

Pedofilia, arrestato un celebre giornalista: un terremoto a Roma

Pedofilia, arrestato un celebre giornalista: un terremoto a Roma

Micaela Fanelli
Mestre, ruba la casa a un disabile e lo segrega in garage: cacciata grazie al governo

Mestre, ruba la casa a un disabile e lo segrega in garage: cacciata grazie al governo

Luca Puccini
Garlasco, la madre di Andrea Sempio? Cosa non torna nel suo racconto

Garlasco, la madre di Andrea Sempio? Cosa non torna nel suo racconto

Redazione
Napoli, l'ultima frontiera del furto: come rubano 510 litri di benzina

Napoli, l'ultima frontiera del furto: come rubano 510 litri di benzina