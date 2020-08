Coronavirus, Cortina d'Ampezzo nuovo focolaio? Un contagiato all'esclusivo Summer Party, c'era un clamoroso ospite vip

28 agosto 2020 a

a

a

Dopo il Billionaire e la Costa Smeralda, il nuovo focolaio di coronavirus potrebbe essere Cortina d'Ampezzo. E anche qui il panico è molto "vip". Lo scorso 20 agosto nella perla delle Dolomiti è andato in scena il Summer Party, evento glamour a cui hanno partecipato 500 fortunati sui prati di Scorepes, quando le discoteche erano già state chiuse con decreto governativo. E ora si teme che molti dei partecipanti siano positivi dopo che un giovane della Roma bene, a Cortina per l'occasione, è risultato contagiato dal Covid. Tra le personalità accorse al Summer Party c'erano Alessandro Benetton (presidente di Fondazione Cortina 2021), il campione di sci Christian Ghedina, il conduttore Rai Massimiliano Ossini. Gli organizzatori, all'indomani della festa, avevano parlato di "misure di sicurezza" perfettamente rispettate, ma ora l'allarme rischia di sconfinare nella psicosi. Su indicazione del sindaco della cittadina in provincia di Belluno, i partecipanti si sono sottoposti al tampone al punto drive-in allestito dietro lo stadio del ghiacchio e lo spettacolo di vetture extra-lusso in fila per il test è stato decisamente inquietante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.