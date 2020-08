Louise Michel, la nave della Ong con 219 migranti a bordo: "Uno è morto, fateci sbarcare"

29 agosto 2020 a

Via che si riparte con le ong. Questa volta ad appellarsi all'Italia ci pensa la nave di soccorso Louise Michel, finanziata da niente di meno dell’artista Banksy. L'organizzazione non governativa ha lanciato un messaggio di aiuto dopo aver prestato assistenza a un barcone nel Mediterraneo che trasportava diversi migranti tra cui una persona deceduta. La Louise Michel, battente bandiera tedesca, ha dichiarato di essere oltre il limite della capienza e non in grado di muoversi dopo aver incontrato un’altra imbarcazione che tentava di attraversare il braccio di mare che divide l’Europa e l’Africa con 219 persone a bordo. "L’Europa - si legge nel messaggio rilasciato su Twitter - ignora le nostre chiamate di soccorso. Le autorità responsabili continuano a non rispondere".

.Ma non è finita qui, perché Mediterranea Saving Humans ha fatto richiesta anche al ministro Paola De Micheli e alla Guardia costiera: "La Louise Michel è in una situazione di emergenza e le istituzioni italiane ed europee devono intervenire per mettere in salvo le più di 200 persone a bordo e l'equipaggio. Salvatele, sono a due ore da Lampedusa". Insomma, l'ennesimo groppone sull'Italia mentre il resto d'Europa fa finta di non vedere.

