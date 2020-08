Immigrazione, esplode un barcone a Praialonga: quattro morti, feriti anche i finanzieri

30 agosto 2020 a

Un’imbarcazione con a bordo 23 migranti è esplosa nella zona di mare di Praialonga, in provincia di Crotone. Ancora non sono note le ragioni dell’esplosione che ha dato vita all’incendio che è costato la vita a quattro clandestini, recuperati in mare dalla Capitaneria di Porto. Due risultano ancora dispersi, altrettanti sono stati portati in ospedale di Catanzaro con gravi ustioni. Tra i feriti risultano anche due finanzieri che erano intenti nelle operazioni di salvataggio: uno ha riportato ustioni, l’altro la frattura di una gamba. Dodici delle persone che si trovavano a bordo sono state trasferite nel centro di accoglienza di Crotone. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione potrebbe essere stata causata dal carburante a bordo: quando è scoppiato l’incendio si è scatenato il panico, con i migranti che si sono gettati in acqua mentre i feriti chiedevano aiuto dal ponte dell’imbarcazione. “Una scena agghiacciante”, hanno riferito i bagnanti che dalla riva hanno assistito all’incidente.

