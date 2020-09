Lampedusa, i migranti in arrivo prima di sbarcare "fanno festa con musica e balli". Il video sconcertante

01 settembre 2020 a

a

a

Con barchini o barconi poco importa, gli sbarchi non accennano a fermarsi. A immortalare uno degli ultimi arrivi è Radio Savana che, nel filmato pubblicato sulla pagina Twitter, dice molto sull'emergenza che sta affliggendo l'Italia. Ma, per essere ancora più chiara, preferisce commentare: "Arrivano altri turisti a nostre spese: clandestini nordafricani in prossimità di Lampedusa fanno festa con musica e balli, scappano dalla discoteca".

Poi il riferimento alle "risorse Inps". Insomma, la pagina social seguita da Matteo Salvini e tanti altri ha fatto centro. Nel video infatti si vedono migranti baldanzosi e giovanissimi, intenti a festeggiare per il loro ingresso illegale in Italia.

"Tutto a spese degli italiani". Ecco l'ultima "follia" della Lamorgese sull'immigrazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.