Coronavirus, il bollettino 3 settembre: crescono ricoveri e terapie intensive. 1.397 nuovi positivi, dieci vittime

Continua a salire la curva dei contagi da coronavirus. Il bollettino di giovedì 3 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.397 nuovi casi su 92.790 tamponi, a fronte di 10 morti e 289 guariti. Gli attualmente positivi sono saliti a 28.915, ma la stragrande maggioranza è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (27.290) in attesa di negativizzarsi. Continua però la crescita costante dei numeri ospedalieri che, seppur ancora sotto controllo, iniziano a destare qualche preoccupazione soprattutto perché stavolta sono sparsi su tutto il territorio italiano e non solo in alcune regioni: i ricoverati con sintomi sono 1.505 (+68), mentre quelli in terapia intensiva sono 120 (+11). Per quanto riguarda le regioni, nessuna ha fatto registrare il tanto ambito contagio zero: la Lombardia è prima per nuovi casi giornalieri (228), seguita da Campania (193), Lazio (154), Emilia Romagna (118), Veneto (115) e Toscana (113). Da tenere d’occhio anche Trento (91), Puglia (78), Piemonte (75) e Sicilia (54). Per quanto riguarda i migranti positivi, solo la Calabria ha comunicato i dati: sono 2 su 13 casi registrati nelle ultime 24 ore.

