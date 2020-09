Coronavirus, il bollettino del 7 settembre: un terzo di tamponi in meno, calano positivi e ricoveri

07 settembre 2020 a

a

a

Dodici morti e 1.108 nuovi nuovi positivi al coronavirus. Sono questi i numeri forniti dalla Protezione civile nel bollettino del 7 settembre sulla epidemia. In Italia, dall’inizio del contagio sono 278.784 le persone infette (domenica i casi erano 1,297, quindi si è registrato un rallentamento nella curva), mentre i decessi hanno toccato quota 35.553 (12 morti nelle ultime 24 ore, domenica erano 8 in più), con 210.238 persone dimesse (+223, contro i 405 di domenica). Attualmente i soggetti positivi "certi" sono 32.993 (+915, contro gli 884 di ieri). Sul dato complessivo però pesa eccome quello sui tamponi sono stati solo 52.553, 24.3003 in meno rispetto a ieri che erano stati 76.856. Discrete notizie dagli ospedali: i pazienti ricoverati con sintomi sono 1.719 (+36, ieri +76), di cui 142 in terapia intensiva (+9, ieri +12).

"Fai venire il voltastomaco". Segreti sul Covid, Sallusti massacra Roberto Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.