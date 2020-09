Gratta e Vinci con tanto di premio da riscuotere, sorpresa a Lecce: un uomo lo trova infilato nel finestrino della sua auto

13 settembre 2020 a

Un Gratta e Vinci vincente lasciato all'interno del finestrino di un'auto. È accaduto anche questo a Santa Maria al Bagno (Lecce) dove un uomo ha ricevuto quello che sembra un vero e proprio dono da un anonimo benefattore. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l'uomo fortunato solo a uno sguardo più attento si è reso conto che il gratta e vinci non era perdente. Una sorpresa inaspettata che lo ha spinto a correre a riscuotere la somma. Al ritorno l'uomo ha voluto condividere la storia sui social e spiegare che con quella elargizione andrà a cena con la sua futura moglie in un ristorante di Gallipoli. E ora non resta che da chiedersi se il beneffattore fosse o meno consapevole della somma vinta.

