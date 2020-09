Selvaggia Lucarelli, Leon e il post sulla scuola. Massacrata: "Ricordate il figlio che insultava Salvini?"

15 settembre 2020 a

La scuola è ripartita ma le mancanze sono ancora tante, dalle cattedre scoperte ai ritardi nelle consegne di banchi e mascherine. Secondo Selvaggia Lucarelli, però, non sono questi i problemi di cui preoccuparsi. E infatti in occasione del primo giorno di scuola dopo mesi di stop, la giornalista ha voluto esprimere la sua opinione con un tweet: "Buona mattinata a tutti i genitori di adolescente che se si azzardano ad accompagnare il figlio davanti all’ingresso di scuola, il figlio fa ingoiare loro la mascherina".

Immediata la risposta di Luca Casciani, speaker della radio romana RTR99: "Buona mattinata a tutti i genitori che registrano un video con il figlio minorenne che insulta un politico, poi lo diffondono in rete ed in seguito si lamentano se diventa virale”. Il riferimento è all'episodio in cui il figlio della Lucarelli contestò Matteo Salvini e per questo fu identificato dalla polizia.

