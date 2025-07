Chiara Poggi, il nuovo dna: "Ecco chi era sulla scena del crimine"

Proprio nel momento in cui la nuova inchiesta - che finora ha fatto tanto rumore, ma senza mai fare veramente il bott o- sul delitto di Garlasco sembrava in una fase di stallo, senza elementi nuovi, con poche risposte scientifiche e con un incidente probatorio “prevedibile” e quasi “banale”, ecco quello che molti si aspettavano. E cioè la carta a sorpresa, la novità che spiazza, la svolta che potrebbe cambiare la storia dell’omicidio di Chiara Poggi - uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007 - delineando un nuovo futuro per Alberto Stasi (l’ex fidanzato condannato a 16 anni nel 2015) e chiarendo meglio la posizione di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, nuovo indagato per concorso in omicidio.

Già, perché la genetista Denise Albani, perito incaricato dal Tribunale di Pavia, avrebbe trovato, sul tampone orale di Chiara, prelevato dal medico-legale nel corso dell’autopsia del 2007 ma mai analizzato in 18 anni (e questa è una tra le cose più incredibili: come è possibile tralasciare un esame tanto importante?), del materiale genetico “Y” appartenente a un uomo non ancora identificato.