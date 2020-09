Ancona, esplode il porto: "Chiudetevi in casa", le prime ipotesi sul grande incendio

16 settembre 2020 a

Un grande incendio è divampato nel cuore della notte al porto di Ancona. Fortunatamente non si registrano vittime né feriti al momento, ma è tanta l’apprensione: per questo il Comune in via precauzionale ha pregato tutti i cittadini di tenere le finestre chiuse e di limitare gli spostamenti al minimo indispensabile fino a quando non saranno disponibili i risultati delle analisi. Chiuse anche tutte le scuole, le università, i parchi e gli impianti sportivi all’aperto: una scelta obbligata visto l’incendio di vaste proporzioni che ha interessato la zona portuale. In tutta la città si sente un odore acre e ancora si vede la colonna di fumo: le prime ipotesi parlano di un’esplosione che sarebbe partita da alcune bombole di acetilene. Le fiamme avrebbero distrutto alcuni camion e le strutture dei capannoni interessati, l’area è stata chiusa ed è pattugliata dalle forze dell’ordine.

Fonte foto: Arianna Moroni, Ancona

