Chi l'ha visto, clamorosa segnalazione anonima: "Agata sta in cantina". Scomparsa 8 anni fa, la famiglia ritira la denuncia

Uno strano caso a Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. La vicenda è quella di Agata Scuto, scomparsa nel 2012, quando aveva 22 anni, dalla sua casa di Acireale. Il punto è che durante la trasmissione è arrivata una telefonata anonima: "Non è mai uscita di casa e sta in cantina", il soggetto ovviamente era Agata. Così la redazione ha indagato: Agata percepiva una pensione di invalidità, che i familiari continuano ad incassare, 280 euro al mese che servono per mantenere tutta la famiglia. Chi l'ha visto? ha raggiunto anche la madre della ragazza, nella casa di Acireale: "Di quattro figli è l'unica che mi ha dato questo dispiacere. Ho fatto denuncia poi l'ho ritirata perché avevo sentito che l'avevano vista. Abbiamo continuato a prendere noi i soldi perché lei li aveva abbandonati", ha rivelato. Dunque, la signora ha anche mostrato la cantina, dove di Agata, però, non vi era traccia alcuna. La madre ha aggiunto che Agata le avrebbe telefonato dopo essersene andata con un ragazzo: "Da quel giorno in poi non si è più fatta sentire. Agata torna, ti aspettiamo a braccia aperte", ha concluso la signora con un appello.

