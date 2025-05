Garlasco, la minaccia dell'ex pm? "Presto parlerò"

"Al momento su Garlasco non dico niente, non è opportuno. Eventualmente parlerò più avanti, quando ci saranno sviluppi": lo ha detto a Repubblica Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia che nel 2017 decise di archiviare la prima indagine su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella villa di famiglia ad agosto 2007. Sempio, invece, è il 37enne amico del fratello della vittima oggi di nuovo indagato nell'inchiesta riaperta pochi mesi fa. Unico condannato per l'omicidio, invece, è Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima.

Venditti, ora in pensione, per il momento ha scelto la linea del silenzio, probabilmente per evitare che un suo commento possa avere una qualsiasi interferenza mediatica sulle indagini in corso. Da quasi due anni a questa parte, tra l'altro, l'ex pm fa tutt'altro: dal 15 luglio 2023 è presidente del casinò di Campione, la prima azienda dell’enclave italiana racchiusa nel Canton Ticino svizzero. Intanto, però, è riesploso il caso Garlasco, con Sempio indagato, il prelievo del Dna, le ricerche dell’arma del delitto. Oggi, martedì 20 maggio, ci sarà l’interrogatorio incrociato con Stasi. Di fronte a tutto questo, però, sembra proprio impossibile immaginare cosa starà pensando in queste ore l’ex procuratore.