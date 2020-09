Coronavirus, bollettino: curva contagi stabile, ma occhio ai ricoveri ed ai nuovi picchi nelle regioni

17 settembre 2020 a

a

a

A differenza degli altri paesi europei, la curva di contagi da coronavirus in Italia si conferma piuttosto stabile. Il bollettino di giovedì 17 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.585 nuovi casi su 101.773 tamponi analizzati, a fronte di 13 morti e 689 guariti. Gli attualmente positivi sono saliti a 41.414: più del doppio rispetto ad agosto, quando erano circa 15mila. La buona notizia però è che la stragrande maggioranza è asintomatica e in isolamento domiciliare (38.853), mentre i numeri ospedalieri sono sotto controllo anche se in costante aumento: sono 2.348 i ricoverati con sintomi e 212 quelli in terapia intensiva. Per quanto riguarda le regioni, nessuna ha fatto registrare il tanto agognato contagio zero: guida la Lombardia con 281 nuovi casi nelle ultime 24 ore, seguita da Campania (195), Lazio (181), Toscana (119), Emilia Romagna (110) e Veneto (109). Preoccupanti anche le situazioni di Sicilia (96), Trento (76) e Piemonte (70).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.