Willy Monteiro, la GdF sequestra i beni delle famiglie indagate dopo l'illecito sul reddito di cittadinanza

18 settembre 2020 a

a

a

La Guardia di Finanza, a seguito degli accertamenti svolti sul reddito di cittadinanza percepito dai nuclei familiari dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, di Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, indagati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, ha chiesto il sequestro dei beni delle famiglie per un totale di 27mila euro. Le famiglie dei quattro, arrestati con l'accusa di omicidio volontario, secondo quanto emerso dai controlli, avrebbero percepito indebitamente la somma come reddito di cittadinanza. Gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza hanno consentito di appurare che le famiglie dei quattro indagati avrebbero omesso di indicare tutte le informazioni dovute. Sono così scattate le denunce per la violazione della legge sul reddito di cittadinanza. Una segnalazione è stata inviata all'Inps per il recupero delle somme dovute.

La frode con cui le famiglie dei balordi incassavano il reddito: basta poco... "Cari" grillini, come lo spiegate?





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.