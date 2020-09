Sicilia, Nello Musumeci dichiara la zona rossa nelle strutture dei senza tetto: allarme Covid tra stranieri

19 settembre 2020 a

a

a

Il coronavirus corre in Sicilia e soprattutto a Palermo, dove il governatore Nello Musumeci ha deciso di intervenire nella maniera più drastica: le quattro strutture della Missione Speranza e Carità che ospitano quasi un migliaio di senza tetto - in prevalenza stranieri - sono state dichiarate zona rossa. Un provvedimento necessario dopo oltre trenta casi (su 50 tamponi) accertati fra gli ospiti del centro e soprattutto dopo il rifiuto di quasi tutti gli ospiti a farsi trasferire al Covid Hotel San Paolo per rispettare la quarantena obbligatoria (solo in tre hanno accettato). È quindi stata una decisione forzata quella di Musumeci, che non può permettersi che la situazione sfugga totalmente di mano. Tra l’altro poche ore prima l’ordinanza del governatore, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando aveva scritto una lettera al premier Giuseppe Conte: “Nella struttura più grande, che ospita circa 600 cittadini stranieri, la situazione è particolarmente seria, con un tasso di positività oltre il 60% dei tamponi effettuati, aggravata dalla condizione di impossibile rispetto del distanziamento e dell’isolamento dei positivi asintomatici”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.