Quarta Repubblica, sondaggio dopo le regionali: effetto-Marche, in volo FdI di Giorgia Meloni

Nel giorno delle regionali, un "pesante" sondaggio di Tecnè per Nicola Porro a Quarta repubblica. La Lega è al primo posto con il 26,2% davanti al Pd con il 20,1%. Se si andasse alle urne oggi alle elezioni politiche, per votare il nuovo Parlamento, verrebbe anche certificato "l'effetto Marche", con Fratelli d'Italia ormai in volo nazionale.

Il terzo partito d'Italia sarebbe infatti quello di Giorgia Meloni, con il 16,1% delle preferenze stabilmente davanti al Movimento 5 stelle fermi al 15,7% dei voti, A seguire Forza Italia con il 7,5%, Italia Viva di Matteo Renzi sempre nella palude al 3,5% e infine gli altri partiti: La Sinistra al 2,5%, Azione di Carlo Calenda al 1,8% così come +Europa, Verdi all'1,6%, tutti gli altri 3,2%. "Ora si apre il cantiere delle riforme", ha annunciato il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo aver avuto la certezza della vittoria del Sì ma soprattutto di aver mantenuto il controllo di Toscana e Puglia e aver limitato i danni alle regionali. Ed è logico che per riforme si intenda in testa quella elettorale: la nuova legge (proporzionale) verrà disegnata e scritta proprio a partire da questi numeri.



