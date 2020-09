Coronavirus, bollettino 24 settembre: 23 morti e 1.786 nuovi positivi, contagi in tripla cifra in otto regioni

24 settembre 2020 a

Continua a salire la curva dei contagi da coronavirus in Italia, dove la situazione rimane però sotto controllo rispetto ad altri paesi europei. Il bollettino di giovedì 24 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.786 contagi su 108.019 tamponi analizzati, a fronte di 23 morti e 1.097 guariti. Gli attualmente positivi sono saliti a 46.780, ma la stragrande maggioranza è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (43.803). Va però sempre tenuto d’occhio il trend ospedaliero, che è in crescita leggera ma costante: i ricoverati con sintomi in ospedale sono 2.731 (+73) mentre quelli in terapia intensiva sono 246 (+2). Per quanto riguarda le regioni, ancora una volta nessuna ha fatto registrare il tanto ambito contagio zero. Il Veneto ha fatto registrare il maggior numero di nuovi casi giornalieri (248), seguito da Lazio (230), Lombardia (229) e Campania (195). Ma non sono finite qui le regioni in tripla cifra di contagi: Toscana (156), Sicilia (125), Piemonte (104) e Liguria (102).

