Rivoli, "sua madre è morta" e organizzano il funerale. Ma è quella sbagliata: il raccapricciante finale di una storia assurda

01 ottobre 2020 a

Per oltre un’ora una famiglia in provincia di Torino ha vissuto un dramma scaturito da un tragico errore. Lucia Martina, una 78enne di Giaveno, è stata data per morta dall’ospedale di Rivoli: soltanto in un secondo momento i medici si sono resi conto di aver annunciato la dipartita alla famiglia sbagliata. La vittima di un improvviso attacco cardiaco era infatti la vicina di letto della donna giavenese: il chiarimento c’è stato solo dopo che la famiglia aveva già comunicato il lutto ai parenti ed agli amici più stretti ed aveva anche iniziato a preparare il funerale, contattando l’agenzia di pompe funebri. E invece è poi arrivata un’altra chiamata dall’ospedale per ammettere l’imbarazzante errore di scambio di persona: “Sua madre sta bene, la donna morta poco fa era la paziente del letto accanto”. Un sospiro di sollievo per la figlia Maria, ma anche tanto sconcerto: com’è stato possibile un fraintendimento del genere? A distanza di venti giorni, la famiglia ha presentato un reclamo alla direzione dell’Asl Torino 3 per fare chiarezza.

