Roma, alla Stazione Termini persone accalcate come sardine in barba alla seconda ondata di coroanvirus

09 ottobre 2020 a

Mini-lockdown a Latina e il contagio da coronavirus che preoccupa in tutto il Lazio, una delle regioni che sembra più sotto pressione agli albori di questa seconda ondata. Eppure, il distanziamento sociale sembra soltanto una lontana ipotesi. La dimostrazione? In questa fotografia, scattata alle 9 del mattino alla fermata della metropolitana della Stazione Termini, a Roma. Una fiumana di persone, tutte accalcate, in barba a qualsiasi norma anti-contagio. Distanziamento impossibile, insomma. Soprattutto se nessuno si prende la briga di controllare. Immagini, quelle che arrivano dalla Capitale governata dalla grillina Virginia Raggi, che fanno riflettere.

