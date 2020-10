Pavia, barista multata per essersi abbassata la mascherina per fumare: "Grottesco, pronta a fare ricorso"

12 ottobre 2020 a

a

a

Pioggia di multe in questa seconda ondata di coronavirus. L'ultima, non per costo, quella inflitta a una barista di Pavia che si è abbassata la mascherina per fumare. Nella tarda serata di venerdì Ilenia, questo è il suo nome, è stata sanzionata dagli agenti di polizia locale perché, recita il verbale "non usava correttamente la mascherina in un luogo di forte passaggio". "Non c'era assembramento - spiega la ragazza assieme alla titolare del locale L'Ombra de Vin dove lavora -. Eravamo solo noi, ad un metro e mezzo di distanza".

Mai così tanti morti dal 20 giugno, schizza il tasso di positività, pessime notizie dalle terapie intensive: un bollettino nerissimo

Quattrocento il peso della sanzione per cui la diretta interessata è pronta a fare ricorso: "Due giorni prima ci avevano elogiato per il rispetto delle distanze e per il plateatico in sicurezza. La multa equivale quasi alla metà dello stipendio della ragazza. È grottesco", tuona la titolare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.