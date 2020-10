Vaticano, in manette Cecilia Marogna: la "dama" del cardinale Angelo Becciu

13 ottobre 2020 a

a

a

Un altro terremoto in Vaticano: è stata arrestata a Milano dalle Fiamme Gialle la manager del cardinale Angelo Becciu, Cecilia Marogna, in seguito a un ordine di cattura internazionale tramite Interpol. La Marogna è l'esperta di relazioni diplomatiche coinvolta nello scandalo finanziario che sta travolgendo il Vaticano. Nel mirino degli inquirenti della Santa Sede ci sarebbero bonifici per mezzo milioni di euro ricevuti dal Vaticano per operazioni segrete umanitarie tra Africa e Asia e che per la metà sarebbero però finiti nell'acquisto di borse di pregio, cosmetici e altri beni di lusso. La Marogna, 39 anni e di Cagliari, avrebbe stretto relazioni con la Segreteria di Stato al tempo in cui Becciu era Sostituto. Recentemente, dopo essere stato de facto spinto da Papa Francesco a dimettersi da cardinale, Becciu aveva affermato che "i rapporti con Cecilia Marogna sono sempre stati solo per questioni istituzionali".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.