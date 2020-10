Coronavirus, ecco le dieci regioni che secondo il report dell'Iss viaggiano al ritmo di lockdown

16 ottobre 2020 a

Mentre i contagi salgono e si susseeguono da nord a sud ordinanze comunali e provinciali, si comincia anche a fare i conti sulle regioni che sono sul filo del lockdown. Secondo La Stampa su questo crinale stanno scivolando velocemente, secondo il report settimanale di Iss e ministero della Salute, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, quest'ultima con l'Rt più alto ( 1,53), seguita dal Piemonte con un Rt a 1,39.

Il governo sta scongiurando lockdown in un momento in cui l'economia è in leggera ripresa. In Campania il governatore Vincenzo De Luca si è già mosso chiudendo non solo le scuole fino al 30 ottobre ma vietando feste e cerimonie, l'asporto di cibo e alcolici dopo le 21, le attività dei circoli ricreativi. Scuole chiuse anche a Somma Vesuviana e Monte Procida, dove vige il divieto di praticare sport, mentre barbieri e sale giochi hanno dovuto chiudere i battenti. A Milano il sindaco Giuseppe Sala si dice preoccupato dell'Rt sopra 2, pur escludendo "interventi radicali".

Il Piemonte i casi sono schizzati a 1.033, ma sono stati conteggiati anche diversi contagi di ieri. Secondo il reporto la regione è tra quelle che marcia più rapidamente delle altre dieci, verso il profilo di rischio alto e così si appresta a introdurre i tamponi rapidi obbligatori per chi arriva dalla Francia e l'obbligo di tenere il registro dei clienti per i ristoratori.



