Sigfrido Ranucci, l'attentato? "Una firma sull'esplosivo": ora tutto torna

Mentre le indagini stanno continuando, Paride Minervini , tra i maggiori esperti di balistica italiani nonché ex ufficiale dell'Esercito, in una intervista a Il Domani sottolinea un altro aspetto determinante: in questi casi "il tipo di esplosivo è come una firma ".

L’ordigno contro Sigfrido Ranucci "avrebbe potuto portare anche alla morte, essere micidiale". Questa è l'unica certezza riguardo all' attentato che ha fatto saltare in aria l'auto di famiglia davanti alla casa del giornalista di Report a Pomezia avvenuto due mesi fa.

"Gli ordigni – spiega Minervini, consulente di parte incaricato da alcuni giornalisti di Report di seguire il caso – possono essere classificati in due tipi: quelli ordinari , come le bombe a mano, e quelli improvvisati, costruiti in base alla finalità da raggiungere. La bomba contro Ranucci rientra nel secondo tipo". Ogni ordigno, prosegue, "può essere tracciato . Dipende dalla qualità e dal tipo di esplosivo utilizzato. Su ogni bomba ci può essere la 'firma' di chi l’ha piazzata: il tipo di esplosivo per l’appunto, l’involucro, il contenitore, tracce biologiche".

Molto probabile che si sia trattato di un ordigno a contenuto esplosivo con base in plastico, per cui non sarebbe stata usata polvere pirica. E nel caso si trattasse di gelatina da cava, questa "deve essere azionata con un detonatore". L'esplosivo può essere auto-fabbricato oppure acquistato, "dalle fabbriche o sul mercato clandestino". Di solito questo tipo di esplosivo viene utilizzato "dai gruppi della malavita" ma dipende anche dal suo prezzo. Perché "le bombe si costruiscono in base a quello che si ha a disposizione".