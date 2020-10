Cremona, prepara muffin alla marijuana la zia intossicata finisce in ospedale

16 ottobre 2020 a

a

a

Dolcetto o scherzetto? Scherzetto e non dei migliori, visto che nel dolcetto, dei muffin, c'era un ingrediente segreto: 5 grammi di marijuana. E' successo a Cremona dove una ragazza di 27 anni aveva deciso di preparare una merenda alternativa da condividere con nonna e zia che è finita in ospedale per intossicazione.

Sono stati i carabinieri a ricostruire la vicenda, segnalando poi la giovane come assuntrice di sostanza stupefacente. La ragazza dopo aver messo 5 grammi di marijuana nell'impasto e aver cotto i dolcetti li ha lasciati raffreddare in bella vista allontanandosi da casa. Si era dimenticata però che di li a poco sarebbe arrivata la zia per fare le pulizie come al solito.

Invitata dall'aspetto e dal profumo fresco dei muffin la zia li ha assaggiati senza aspettare l'arrivo della nipote e della nonna. La donna ha però iniziato ad accusare vertigini e problemi respiratori. Solo il pronto l'intervento del 118 ha evitato che la situazione peggiorasse. La zia si trova tutt'ora ricoverata presso l'ospedale di Cremona in buone condizioni ma in osservazione.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.