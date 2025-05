Rivolta d'Adda, sindaco e medico arrestato per violenza sessuale

Sarebbe stato arrestato per violenza sessuale Giovanni Sgroi, medico e sindaco di Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. Gli abusi, stando a quanto si apprende, sarebbero avvenuti su quattro pazienti in una struttura sanitaria della Città metropolitana di Milano. I carabinieri di Milano avrebbero eseguito l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip Sara Cipolla su richiesta della pm Alessia Menegazzo e la procuratrice aggiunta Letizia Mannella.

Sgroi, 70 anni e in pensione dal 2020, si troverebbe ora agli arresti domiciliari. Stando alle indagini, come riporta l'Ansa, le violenze sarebbero avvenute durante le visite nella struttura sanitaria a Pozzuolo Martesana. L'attività investigativa dei carabinieri sarebbe partita nel gennaio 2024 dopo la denuncia di una donna che aveva raccontato di essere stata abusata durante una visita in ambulatorio. Ad aggravare il quadro sarebbero le intercettazioni e le perquisizioni che hanno spinto altre tre donne a denunciare. Non si può escludere, inoltre, che il numero possa aumentare. Di qui l'appello degli investigatori a chi avesse subito abusi a denunciare.