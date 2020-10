Cagliari, bomba al municipio di Quartu a tre giorni dal voto: proprio come 5 anni fa

22 ottobre 2020 a

Una bomba artigianale è stata fatta esplodere vicino al municipio di Quartu Sant'Elena, comune di oltre 15 mila abitanti in provincia di Cagliari. L'atto intimidatorio è avvenuto a tre giorni dalle elezioni amministrative, che si terranno il 25 e 26 ottobre. Come riporta l'Unione Sarda, l'ordigno è stato piazzato su un muretto e ha danneggiato la recinzione, mentre le schegge di cemento hanno colpito una vetrata e una tapparella. L'esplosione è stata sentita intorno alle 3 di notte e non ha provocato danni a persone. Intanto sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Quartu, gli uomini della Digos, gli artificieri e gli specialisti della Scientifica che hanno recuperato i resti dell'ordigno. Un episodio simile è avvenuto cinque anni fa: una bomba era stata piazzata nello stesso posto sempre poco prima del voto.

