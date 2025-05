Garlasco, quei rumors sulla madre di Andrea Sempio

La storia del delitto di Garlasco è anche la storia di tre madri che soffrono, ciascuna per un motivo diverso. I protagonisti della vicenda, all'epoca dei fatti, erano ancora giovanissimi. Dopo 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, sono diventati a tutti gli effetti degli adulti. Ma le ferite aperte nei loro cuori -soprattutto in quelli dei genitori - sono difficili da rimarginare. Facciamo un esempio. Rita Preda Poggi, la madre della vittima, sente sulla propria pelle tutto il disagio dovuto alle decine di curiosi che si affollano davanti a casa sua. "È assurdo quello che sta succedendo, davvero è qualcosa che mi fa rabbrividire - ha spiegato Nadia, un'inquilina della stessa strada -. Vengono. Si fanno i selfie. Fanno i loro bisogni qui fuori. I miei cani sono in continuo allarme. Credo di aver chiamato i carabinieri più volte in questi cinque anni in via Pascoli che in tutto il resto della mia vita".

Poi c'è quella di Andrea Sempio. Secondo gli investigatori, il suo alibi di ferro - il ticket di un parcheggio - sarebbe stato acquistato da sua madre. E pare che la signora conoscesse molto bene "quel vigile del fuoco" di cui si parla in questi giorni. Come riporta La Stampa, pare di capire che la madre di Sempio, secondo la nuova pista, avesse un'amicizia con il pompiere di Vigevano. E che potrebbe essere stata lei, quindi, e non il sospettato, a fare quel viaggio a quell'ora precisa del 13 agosto 2007.