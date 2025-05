Garlasco, Andrea Sempio non si presenta in Procura: "Guerra dura"

Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, non si è presentato in Procura. L'uomo era stato convocato a Pavia per un interrogatorio, ma appellandosi all’articolo 375 del codice di procedura penale, non si è presentato. "Guerra dura senza paura", scrive nel frattempo in una storia Instagram l'avvocata Angela Taccia, che lo difende insieme al collega Massimo Lovati. "CPP we love you", aggiunge, insieme a un cuoricino blu. Un annuncio social, nonché un'allusione al Codice di procedura penale. Ossi all'articolo 375 comma 4.

Quest'ultimo prevede: "L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire". Insomma, se - come sostengono i difensori di Sempio - questi termini non sono stati rispettati, è diritto dell'indagato non rispondere all'invito per l'interrogatorio.