Coronavirus, Franco Bechis: contagi saliti del 496,99% nella fascia 0-18 anni, "la prova del fallimento del piano-Azzolina"

C'è una tabella del Cts che fornisce la divisione per decadi dei contagi (e dei deceduti) per classi di età per coronavirus. Nella fascia tra 0 e 9 anni e quella fra 10 e 19 anni, cioè tutta la popolazione in età scolastica, sono esplosi i contagi in questi ultimi due mesi. La crescita nella popolazione scolastica, scrive Franco Bechis sul Tempo, è stata del 496,99%, più quattro volte superiore alla media generale dei contagi in tutte le fasce di età. "La seconda fascia di età in cui il virus è cresciuto molto sopra la media è quella fra 20 e 29 anni, in cui si è avuto un aumento del 234,10% dei casi nei due mesi, e in questo arco c'è sicuramente tutta la popolazione universitaria", rimarca il direttore de Il Tempo.

"Dai 50 anni in su invece la crescita media è stata inferiore a quella generale. Fra i 70 e i 79 anni stata meno della metà di quella generale: aumento del 46,87% dei casi. Fra gli 80 e gli 89 anni la crescita è stata ancora inferiore: +28,30%. Ed è scesa ancora al di sopra dei 90 anni: +21,13%", scrive Bechis. Da quando ha riaperto la scuola si è creato il cuore della seconda ondata del virus certificando così il flop della ministra Lucia Azzolina che difende strenuamente la tesi che dentro la scuola si è sicuri e che i contagi avvengono in famiglia o sui trasporti pubblici e, quindi, di rimbalzo agli scolari. "Non hanno funzionato i protocolli di sicurezza adottati all'interno della scuola, o perché si è sono valutato il mix trasporti -lezioni che ha portato il contagio a crescite così tumultuose fra i giovani", conclude Bechis.

