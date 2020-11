Coronavirus, peggior bollettino autunnale: record di contagi e morti. Niente zona rossa in Campania? I dati dicono altro

05 novembre 2020 a

Continua a peggiorare la situazione epidemiologica dell’Italia, che conferma più che mai la necessità del nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte, sperando che almeno questo funzioni per contrastare il coronavirus. Il bollettino di giovedì 5 novembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto un un ulteriore record di contagi: sono 34.505 nelle ultime 24 ore su 219.884 tamponi analizzati (tasso di positività salito al 15,7%). A preoccupare è però soprattutto l’aumento importante dei morti: ieri erano stati 352, oggi sono 428.

Gli attualmente positivi dovrebbero raggiungere quota mezzo milione già nella giornata di domani, ma intanto a interessare sono ovviamente i dati ospedalieri: rispetto a ieri i ricoverati con sintomi sono aumentati a 23.256 (+1.140), mentre quelli in terapia intensiva a 2.391 (+99). Per quanto riguarda le regioni, le situazioni più gravi si confermano in Lombardia e Piemonte, che da venerdì 6 novembre diventeranno ufficialmente zone rosse: la prima ha fatto registrare 8.822 nuovi positivi, mentre la seconda 3.171. Senza dimenticare la Campania, che è zona gialla un po’ inspiegabilmente nonostante i 3.888 contagi giornalieri: è evidente che a Napoli e provincia la situazione è molto più grave, mentre nel resto della regione è moderatamente sotto controllo.

