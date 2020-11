Coronavirus, l'ordine del Viminale ai poliziotti: "Evitare le multe per non esasperare i cittadini"

07 novembre 2020 a

Evitare le multe per non esasperare i cittadini. L'ordine ai poliziotti arriva direttamente dall'alto, dal Viminale. La comunicazione, avvenuta ieri, 6 novembre, nei briefing di inizio turno delle Volanti e degli equipaggi del 112, è stata chiara: tranne che in casi di violazioni eclatanti e deliberate, per adesso il vostro compito è soprattutto spiegare. Come riporta il Giornale, non si tratta solo di buon senso, visto che i cittadini adesso sono molto più stanchi ed esasperati di marzo, ma di impossibilità pratica. Infatti anche nelle zone rosse le attività tuttora consentite sono molteplici, quindi diventa quasi impossibile per poliziotti e carabinieri distinguere a occhio nudo chi si sta spostando per motivi leciti o illeciti.

Torna l'incubo-autocertificazione, ecco quando è obbligatorio "giustificarsi" (e quali sono le zone d'ombra)

"Il susseguirsi di quattro o cinque Dpcm uno dopo l'altro non ha disorientato solo i cittadini, ha anche messo in difficoltà gli operatori di polizia - ha spiegato Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp -. Si emette un decreto a mezzanotte e si pretende che la mattina dopo noi lo si traduca in pratica, come se di notte ci fosse stata inoculata la conoscenza precisa delle norme e di come farle rispettare". Un'altra differenza rispetto a marzo è che ora girano anche molti criminali. "I colleghi sul territorio devono confrontarsi ogni giorno con una situazione criminale della stessa intensità dell'epoca prima del Covid. Anzi, ancora peggiore, perché la modifica recente dei decreti sicurezza ha aperto le porte a un'ondata di flussi incontrollati", ha continuato Pianese, parlando al Giornale.

